Diputados analizaron la media sanción del proyecto de ganancias. Foto: captura Diputados TV.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto impulsado por Sergio Massa que establece modificaciones al Impuesto a las Ganancias y promueve un alivio fiscal para más de un millón de trabajadores con 241 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, diputados de distintas fuerzas se refirieron a la iniciativa.

"Ha sido un proceso de casi dos meses de trabajo y de negociación. El Frente de Todos tuvo la apertura de aceptar las sugerencias", resaltó la diputada del Frente de Todos, Susana Graciela Landriscini sobre el proyecto.

Por su parte, Hernán Berisso, del PRO, también destacó la media sanción y aseguró: “Claramente era necesario implementar algunos cambios, que el trabajador y la gente tenga más plata en el bolsillo".