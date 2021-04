Pesca ilegal en aguas internacionales.

"Seaspiracy: la pesca insostenible" es un documental de Netflix que ha generado una gran polémica, dividiendo opiniones sobre el tema de la pesca ilegal. En concreto, la película explora el impacto que tiene la industria pesquera mundial en la vida marina y sobre la mafia que hay detrás de los barcos que arrebatan la fauna.

Ali Tabrizi es el cineasta realizador de "Seaspiracy", un joven de 27 años del sureste de Inglaterra, quien también es uno de los cocreadores del documental Cowspiracy: The Secret of Sustainability , que también intentó demostrar en este caso cómo la ganadería industrial es dañina para el medio ambiente y cuales son los efectos en los humanos.

Los mercados que venden partes de delfines, Foto: Seaspiracy.

La historia del documental presenta a George Monbiot, periodista y ambientalista del Reino Unido, y suma entrevistas con figuras destacadas de Sea Shepherd, una organización de conservación marina. Además se ofrecen varias estadísticas para "probar" cómo la industria pesquera tiene un impacto negativo en la contaminación de los océanos, al afirmar que el 46% de la basura que flota en la "Gran Isla de Basura del Pacífico" proviene de redes de pesca.

El documental es una de los más vistas a nivel global en Netflix, y ha generado una ola de comentarios en las redes sociales, tanto positivos como negativos. En tanto, de acuerdo a la consultora especializada The Wit, de todos los shows que se estrenaron alrededor del mundo en marzo, Seaspiracy fue el que más dio de qué hablar.