La Reina Máxima junto a sus hijas.

En Argentina existe un movimiento llamado "Movimiento Monárquico Argentino (MMA)" y su presidente asegura que va a proponer su propio proyecto en el Congreso de la Nación. El líder del movimiento dice que esto será la solución a toda crisis económica y social que está en separar gobierno de Estado.



A finales de los años 80, fundó junto con su padre un nuevo movimiento con el objetivo de "cambiar el sistema de república en el país". Hace 11 años se declaró presidente del grupo y comenzó con una reorganización de su proyecto. Después de que su padre falleciera en el 2014, Mario Santiago Carosini, vecino de Bernal, continuó con aquel plan que en algún momento habían ideado juntos, y tomó el pensamiento inicial para moldearlo a sus nuevos ideales.

El hombre propone una monarquía constitucional parlamentaria en Argentina y, de esta manera, terminar con la "corrupción estructural y llegar a mejores índices de desarrollo, bienestar y nivel de vida". En términos generales, los afiliados al MMA plantean que un rey debe ser quien controle al gobierno. Según lo propuesto la casa de la corona debería ser la Quinta de Olivos, y la Casa Rosada continuaría como sede del gobierno. Su discurso, afirma Mario, "rescata los ideales de prácticamente todos nuestros próceres que eran monárquicos, como San Martín, Belgrano y Alberdi".

Según su postura, en esta característica que señala "se encuentra el origen de todos los males, desde la inestabilidad hasta los golpes de Estado. En una monarquía constitucional sucede todo lo contrario", dice el líder que encabeza el movimiento en el país.

El proyecto se trata de un borrador que describe una constitución del "reino de Argentina, con un sistema de protección del contribuyente a cargo del rey", y asegura que plantea una monarquía "austera".

"Mi modelo sería como el reino de Suecia, donde los diputados se planchan sus camisas y viven en un monoambiente", resalta como ejemplo de su sistema ideal, sin lujos ni "gastos excesivos".

El hombre dice: "No se me cruza ni por asomo ser rey. Si la instalación de la monarquía llegara a darse mientras vivo, yo sería un asesor para aplicar el esquema organizativo. Eventualmente podría ser Primer Ministro si el pueblo me otorga su voto".

La reina Máxima de Holanda nunca renunciaría al amor por su Patria de origen, e inculca ese amor en sus hijas.

La Princesa Alexia de Holanda, luce una pulsera con los colores de la Argentina, como un guiño a su herencia y aprecio a nuestra nación.



🇦🇷https://t.co/qkg9Nmh8Ka pic.twitter.com/HdounG2EJl — Movimiento Monárquico Argentino (@MonarquismoArg) March 21, 2021

Para él líder del MMA, una de las dos hijas menores de la Reina Máxima (Alexia o Ariane) de los Países Bajos sería ideal para ocupar el puesto. El movimiento cuenta con una estructura de dirigentes distribuida por todo el país. "Hay alrededor de un millón de monárquicos, la mayoría de ellos de ascendencia española e italiana", afirma su actual presidente, y agrega que tienen miles de seguidores, aunque no todos son activos. En redes, el MMA tiene 674 seguidores en Twitter, 1072 en Instagram y el mayor volumen en Facebook, con 2.546.

Dentro de los próximos meses, ya tienen al menos dos eventos internacionales programados. En septiembre se va a llevar a cabo el primer Foro Internacional Monárquico desde San Pablo, Brasil. También organizaron una reunión internacional desde Córdoba, donde se va a tratar el proyecto de "constitución del reino de Argentina".