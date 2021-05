La Justicia porteña dictó la prisión preventiva para el automovilista de 23 años que la semana pasada chocó con una moto y una camioneta, manejó a contramano y a alta velocidad por la avenida 9 de Julio, y terminó estrellado en el Metrobús.

La medida fue resuelta en las últimas horas por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 31, a cargo de la jueza Susana Parada, a pedido del fiscal Sebastián Fedullo, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 12 de la Ciudad de Buenos Aires.

El joven había sido condenado en 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mar del Plata a siete años de prisión por el delito de robo agravado y contaba con pedido de captura vigente por esa sentencia.

Tras quedar detenido la semana pasada por el incidente en la avenida 9 de Julio, el Juzgado ordenó que el imputado permanezca a disposición conjunta tanto de la Justicia de la Ciudad como del juez de la jurisdicción de Mar del Plata. A su vez, el joven quedó imputado por el delito de desobediencia por el fiscal Fedullo.

El hecho ocurrió el martes pasado alrededor de las 8:45, cuando agentes de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires detectaron a un Citroen C4 doblando en infracción por la avenida 9 de Julio y Tucumán. Dos agentes siguieron al infractor en sus motos hasta que lograron cercarlo ayudado por el semáforo ubicado en Cerrito, pero el conductor escapó y chocó la parte trasera de una moto para luego cruzar la 9 de Julio, donde colisionó a una camioneta Ford EcoSport.

Luego, el conductor se metió en contramano por la 9 de Julio y circuló a alta velocidad hasta ingresar en el carril del Metrobús, donde finalmente chocó.

Personal de la Comisaría Vecinal 1 B que siguió la secuencia gracias al aporte del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y la comunicación con los agentes, procedió a la detención del conductor, que tuvo que ser asistido por el SAME por varios traumatismos sufridos tras los impactos.

En el lugar del hecho los agentes le realizaron el acta de infracción por pasar el semáforo en rojo y el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1.34 de alcohol en sangre.