Para muchos, es la serie sucesora de "Sex and the City"; para otros, un fiel reflejo de la vida de jóvenes profesionales que buscan su propia identidad en los tiempos que corren. Pero sin lugar a dudas, el desembarco de "The Bold Type" a Netflix a generado furor entre los consumidores de la plataforma, que ubicaron a la serie Sarah Watson en el ranking de las más vistas a solo días de su estreno.

La historia inspirada en la biografía de la ex editora de Cosmopolitan Joanna Coles, se centra en la vida de Jane (Katie Stevens), Kat (Aisha Dee) y Sutton (Meghan Fahy), tres jóvenes millennials que trabajan en la revista Scarlet, una publicación destinada a mujeres que quiere romper esquemas y no solo abordar temas relacionados a la moda, sexo y belleza, sino alzarse como referente y una compañía para las lectoras desde un lado más integral, involucrándose en cuestiones sociales y políticas.

A simple vista, es fácil darse cuenta porque el proyecto que se estrenó originalmente en 2017, en el canal estadounidense Freeform, causa magnetismo en el público. Con Nueva York como escenario principal y al día con las tendencias fashion, las protagonistas recorren un largo camino para llegar al éxito y descubrir quién son, lejos de cualquier imposición o mandato. Y para eso, tienen el claro objetivo de crecer a nivel profesional, aunque implique tomar decisiones riesgosas; conocerse a fondo y descubrir nuevas formas de amar, explorando su sexualidad y alimentar la amistad que las une y es el gran sostén de la historia.

Además, Melora Hardin, como Jacqueline Carlyle, la directora de la empresa, rompe con el mito de la jefa despiadada y será la voz de la experiencia y aconsejará a las chicas cada vez que sea necesario, buscando potenciar sus virtudes para que se conviertan en mujeres empoderadas.

La serie cuenta con cuatro temporadas en la plataforma de streaming. Las primeras tres, de diez episodios de 45 minutos, mientras que la cuarta tiene 16 capítulos.

Además, en enero se confirmó que tendrá una quinta y última temporada, dividida en seis partes, pero debido a la pandemia, aún no hay una fecha de estreno estipulada.