El presidente de la Cámara de diputados Sergio Massa encabezó la reunión.

Se presentó el proyecto de ley que beneficia a más de 3 millones de argentinos y argentinas. Se trata de un trabajo en conjunto entre legisladores y legisladoras de los bloques del Frente de Todos, Consenso Federal y Unidad y Equidad Federal. Un alivio para usuarios de varias provincias. En Buenos Aires incluye a más de 50 localidades.

La presentación fue encabezada por Sergio Massa junto al presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Además de quienes trabajaron en el proyecto, Liliana Schwindt, Jimena López y los legisladores José Luis Ramón (Unidad y equidad) con el "Topo" Rodríguez (Consenso Federal) se encontraban presentes en el Congreso la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, la titular de ANSES, Fernanda Raverta, y las legisladoras del oficialismo Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez.