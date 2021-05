Corte de vías en el Tren Roca, NA

La línea Roca se encontraba hoy con varios servicios interrumpidos y sin trenes desde y hasta Plaza Constitución, debido a un corte de vías a la altura de Avellaneda por parte de trabajadores despedidos que reclaman su reincorporación.

La protesta se desarrolla desde el mediodía en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki de ese partido bonaerense y, según informó Trenes Argentinos Operaciones, "no llegan ni parten trenes de Plaza Constitución".

Según la operaria, los manifestantes "impiden el paso de los trenes por las cuatro vías por lo que es imposible la llegada y la partida de trenes desde y hacia la terminal porteña".

Los servicios del tren Roca se encuentran limitados entre Quilmes-La Plata y Bosques vía Quilmes; y entre Temperley-Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques.

La protesta es llevada a cabo por trabajadores despedidos, quienes señalan que si bien su desvinculación fue durante la gestión anterior todavía no obtuvieron respuesta al reclamo de ser reincorporados.