Inmigrantes escapan de las autoridades españolas al llegar a la orilla. Foto: Reuters.

Al menos unos 6.000 marroquíes entraron ilegalmente en el enclave norteafricano de Ceuta el lunes, dijo un portavoz de la delegación del Gobierno español en ese país. Una persona murió en el intento, señaló.

Las personas cruzaron nadando los aproximadamente 500 metros de mar que separan los dos países ante la inercia de las autoridades marroquíes que no están haciendo nada para impedirlo.

El gobierno español desplegó su ejercito y los soldados devuelven a territorio marroquí a aquellos que logran cruzar y asisten a los que consiguen alcanzar la costa.

Es la mayor ola migratoria producida en un día por mar y Ceuta, la ciudad de 18,5 kilómetros cuadrados en la viven unas 85 mil personas, se desborda. “Es una invasión”, dijo el presidente de la ciudad autónoma española, Juan Jesús Vivas.

La llegada de los inmigrantes se produjo en un momento de mayor tensión entre España y Marruecos por Brahim Ghali, líder del Frente Polisario respaldado por Argelia, que se encuentra hospitalizado en España.

El mes pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos emitió una declaración enérgica en la que deploraba lo que consideraba una decisión de España de admitir a Ghali con una identidad falsa sin informar a Marruecos, y afirmaba que la decisión de España tendría repercusiones en sus relaciones.

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Layaque declaró que creía que la afluencia de inmigrantes no era una represalia por el destino del líder del Frente Polisario, insistiendo que la llegada de los inmigrantes “no es fruto de un desencuentro”. “(España) ha sido muy clara y detallada de lo específico. Se trata de una cuestión humanitaria, a una petición de ayuda humanitaria de una persona con situación sanitaria muy frágil”, aseguró.

Fotos: Reuters.