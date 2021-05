Tiroteo y guerra narco en Villa Lugano. Foto: captura de video.

Vecinos del barrio Padre Mugica, en Villa Lugano estan aterorizados de los narcos. Este mediodía cortaron la avenida General Paz en reclamo de más seguridad en esa zona de la ciudad de Buenos Aires.

Los vecinos denuncian que "dos bandas de delincuentes suelen mantener enfrentamientos entre sí" en esa zona de la Capital Federal y "ponen en peligro la integridad física de los residentes".

En el video se puede ver una pelea a tiros ocurrida la noche del lunes entre dos bandas rivales, episodio que terminó con la gente del lugar cortando General Paz y casi copando el puesto de Prefectura que hay en barrio I.N.T.A, cercano a donde paso todo.

Una de las versiones sobre el inicio de este estallido indica que una banda narco se quiso meter a vender droga en el barrio I.N.T.A. Y allí molestaron a los dueños de ese puesto de venta.

Otra versión apunta a una pelea entre bandas que asaltan a los consumidores que entran al barrio a comprar droga. Esta versión enmarca el tiroteo en la eterna disputa entre "transas" y "chorros": Los que venden droga no quieren a los ladrones porque espantan a los clientes.

Así denuncian los vecinos