Ataque en el hall de un edificio en Mar del Plata

Un hombre de 31 años fue detenido en un departamento del centro de Mar del Plata luego de apuñalar a un vecino del edificio que había ingresado instantes antes al lugar.

La violenta escena, que fue registrada por una cámara de seguridad, ocurrió en la vivienda ubicada en Santa Fe y Bolívar. La policía llegó al lugar alertada por los llamados al servicio de emergencias 911.

También arribó una ambulancia del SAME que trasladó al herido al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde fue atendido por la puñalada en el tórax que había recibido minutos antes.

Según informaron fuentes policiales, el vecino herido les dijo a los efectivos de la Comisaría 1ª que “había mantenido una discusión previa” con el atacante.

El fiscal Arévalo a cargo de la investigación caratuló la causa como “tentativa de homicidio”, indicó que se secuestrara el arma blanca y que se traslade al detenido a la Unidad 44 de Batán.