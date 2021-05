Invasión de ratones en Australia.

Nueva Gales del Sur en Australia está padeciendo una plaga de ratones casi imposible de controlar, lo que ha golpeado la economía y la salud de muchos habitantes

Una plaga de millones de ratones se ha extendido en las últimas semanas, causando graves daños a los cultivos y poniendo la salud mental de muchas personas en crisis. "Vivir todos los días con ratones te hace sentir sucio", dice Melanie Moeris, quien vive en la provincia de Nueva Gales del Sur (NGS).

"El suelo se mueve por los ratones. Simplemente no hay forma de escapar de ellos", relata Brody Thomas Roche. Los expertos y habitantes consideran que es la peor plaga que han enfrentado en muchos años en la región, la cual vino después de una larga sequía que ya tenía golpeada la economía local.

Pero es precisamente debido a que la sequía se terminó y hubo una pronta recuperación de las granjas que los ratones comenzaron a reproducirse masivamente, hasta generar una invasión. Miles de ratones aparecen de día y de noche en los campos de los granjeros de Nueva Gales del Sur. Norman Moeris, granjero de Gilgandra, dice que su granero de heno fue arrasado por los ratones, dejándole pérdidas por más de 40 mil dólares.

"Los autos, tractores, cualquier cosa en la que puedan entrar, entrarán y masticarán. Donde quiera que puedan ir, irán", dice Moeris. Tras varios años de sequía en el suroeste de Australia, las condiciones ahora son perfectas para que los ratones prosperen. Hay mucha comida, humedad y pocos depredadores.

Eso está afectando el sueño de la gente y causándoles crisis nerviosas, pues los roedores invaden las casas. Se comen la comida de los estantes de la cocina, además de que hay excremento por todas partes.

