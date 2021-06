Charlotte Caniggia, furiosa con el jurado de "La academia": "Siempre me denigran".

En su debut en "ShowMatch: La academia", Charlotte Caniggia tuvo uno de los puntajes más bajos de la primera ronda y fue directo al duelo, en la que fue salvada por decisión del jurado. Y en las últimas horas, la mediática compartió un mensaje en contra de Ángel De Brito, Carolina "Pampita" Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín.

"La verdad es que el jurado de La Academia me cae pésimo. Saber que voy ahí, bailo y pongo la mejor onda... Siempre me están denigrando y maltratando como persona", escribió la joven de 28 años en una historia de Instagram y le propuso una encuesta a sus seguidores. "¿Están de acuerdo?", fue la consigna, y las opciones: "Sí, son una mierda" o "No, son re buenos". Pero unas horas más tardes, decidió borrar su mensaje.

Cabe recordar que anteriormente, la hermana melliza de Alexander Caniggia tuvo un cruce con la modelo en su debut como panelista en "Pampita Online". "Justo apareció la innombrable, Yanina Latorre, y de repente dijo que no me llamaría de panelista y la verdad es que cualquiera es panelista hoy, ¿no?", contó en una entrevista con Jey Mammon, sobre las críticas que recibió de parte de la mujer de Diego Latorre, que la llevaron a renunciar. "En el corte le dije a Pampita que por favor no me la cruce porque no le quería preguntar nada ¿Y qué hizo Pampita? ¡Me cruzó! No sé si fue por rating o por qué... Me sentí traicionada y no me gusto, por eso no volví", explicó.

Pero en su primera presentación en "ShowMatch", no quiso volver a hablar sobre el tema. "Tuve un encuentro ahí con Pampita y no me gustó”, le dijo a Tinelli luego de que le preguntara por su breve paso como panelista y aclaró que no quería pelearse con la jurado. De hecho, durante la gala se mostró alegre y le siguió el ritmo a Fredy Villarreal y a Fátima Flórez, quienes imitaron a su hermano y a su mamá. Por eso, sus declaraciones llamaron la atención.

Además, esta amenaza de renuncia llega en medio del escándalo que Alexander desató en "MasterChef Celebrity", programa en el que, según la versión oficial, fue descalificado por no incumplir las reglas del certamen. Y mientras su mánager, Fabián Esperón, reveló que el joven había renunciado, él mismo destacó que seguía en el ciclo de cocina dispuesto a ganar.