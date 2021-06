Asesinato en Balvanera.

Un joven de nacionalidad peruana fue asesinado de cinco disparos cuando llegaba junto a su pareja y unos amigos a su domicilio del barrio porteño de Balvanera y se investiga si el atacante es un vecino de la zona, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió anoche pasadas las 22 frente a un edificio de la calle Bartolomé Mitre al 2400 del mencionado barrio porteño.

Fuentes policiales indicaron que la víctima, un joven peruano de 26 años, fue asesinado de al menos cinco disparos cuando llegaba de cenar a su domicilio junto a su cónyuge y una pareja amiga.

Según las primeras pesquisas, el joven fue atacado por un vecino, también de nacionalidad peruana, quien le disparó sin mediar palabra y escapó.

El fallecimiento fue constatado por una médica del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) a las 22.22 de anoche, indicaron las fuentes.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional 51, a cargo de Dora Olivieri, ordenó que la Unidad Criminalística Móvil realice las pericias correspondientes y dio intervención a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Según testigos, el atacante se fugó en taxi por lo que efectivos policiales se encuentran relevando las cámaras de seguridad de la zona.