Derrumbe, EFE.

Un edificio de doce pisos ubicado en el condado Miami-Dade, en el sur de la ciudad estadounidense de Florida, se derrumbó parcialmente y como consecuencia del mismo al menos una mujer falleció y nueve personas sufrieron heridas de diversa consideración.

Según informaron los medios locales, el hecho se registró en el edificio ubicado sobre la avenida Collins 8777, en la comunidad de Surfside, Florida, que se encuentra cerca de Miami Beach.

El Cuerpo de Bomberos de Miami Dade realizaba operaciones de búsqueda y rescate y, según se informó, una mujer murió y al menos nueve personas resultaron heridas, incluido un bombero, a la vez que se teme que más personas puedan estar atrapadas debajo de los escombros. Ante esta situación, la policía bloqueó las carreteras cercanas y decenas de vehículos de bomberos y de rescate, ambulancias y coches de policía invadieron la zona.

Colalpso del Champlain en Miami, Foto:Twitter @Bodlybuilding2.

8:30 GMT: El tráfico en dirección norte a lo largo de Collins Avenue se está desviando por la calle 85. El tráfico en dirección sur se está desviando por la calle 96, informaron los bomberos en un tuit.

