Netflix reveló cuáles son las 10 series y películas más vistas de la historia

En el marco de la conferencia Code Con, que se llevó a cabo el lunes 27 en Beverly Hills, las autoridades de Netflix dieron a conocer el raking de las series y películas más vistas de todos los tiempos. Se tomó en cuenta la cantidad de horas de reproducción que acumuló cada proyecto en los primeros 28 días desde su estreno y los resultados fueron sorpresivos.

El primer puesto se lo llevó Bridgerton, una serie dramática de época, creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes que se basa en las populares novelas de Julia Quinn. Se estrenó en diciembre de 2020 y cuenta con 625 millones de horas vistas. El éxito fue tal que fue renovada por tres temporadas más y en 2022 los usuarios podrán disfrutar de la segunda entrega.

La cuarta temporada de La casa de papel se quedó con el segundo lugar con 619 millones de horas vistas. Mientras que la tercera parte de la serie española figura en el puesto número 9, con 426 millones de horas reproducidas. En el listado también se destaca la segunda y tercera entrega de Stranger Things, que alcanzaron 582 y 427 millones horas vistas, respecticamente; The Witcher, con 541; las dos temporadas de Por 13 razones, que suman casi mil millones; You, con 457 millones y, por último, Ginny & Georgia con 381 millones.

En relación a las películas, la más vista es Bird Box, una historia distópica protagonizada por Sandra Bullock que se estrenó en 2018 y hasta la actualidad juntó 282 millones de horas vistas. La siguen Extraction (2020), The Irishman (2019), El stand de los besos 2 (2020), Escuadrón 6 (2018), Spencer Confidential (2020), Enola Holmes (2020), Army of Death (2021), La vieja guardia (2020) y Misterio a bordo (2019).

Todo indicaría que al cumplir los 28 días en la plataforma, también se sumará a la lista El juego del calamar, una serie surcoreana de suspenso y terror creada y dirigida por Hwang Dong-hyuk que causa furor en todo el mundo. El proyecto cuenta la historia de 456 personas con problemas de dinero que participan en juegos misteriosos para ganar un premio de 45,6 mil millones de wones. Los jugadores comienzan a jugar juegos de niños solo para darse cuenta de que el costo de perder es la muerte. Se desarrolla una emocionante aventura mientras los jugadores intentan sobrevivir a cada juego y ganar el gran premio en efectivo.

Tan impactantes como atrapantes, los nueves capítulos fueron escritos por Dong-hyuk en 2008, inspirado en cómics y los clásicos programas de supervivencia de la televisión coreada, pero para ese entonces, el argumento era muy violento, motivo por el que el cineasta recién comenzó a trabajar con Netflix diez años más tarde.

