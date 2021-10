Parrilla "Don Julio", Buenos Aires.

Noma (Copenhague), del padre de la nueva cocina nórdica René Redzepi, vuelve a encabezar la lista The World's 50 Best Restaurants, que ha regresado esta martes tras un parón causado por la covid -la última se publicó en junio de 2019- y como muestra de la progresiva vuelta a la normalidad de uno de los sectores más perjudicados por la pandemia.

Seguido por otro danés, Geranium, por cambiar de ubicación a Noma se le ha permitido volver al número 1, aunque ya lo hubiera ocupado y debiera quedar fuera de estas votaciones para formar parte del selecto grupo de The Best of the Bests, como el español El Celler de Can Roca o el italiano Osteria Francescana.

Argentina dijo presente, ya que la parrilla porteña Don Julio logró ubicarse en el puesto N° 13 del ranking de los 50 mejores restaurantes del mundo 2021.

Este es la lista completa de los votados como mejores restaurantes del mundo en 2021 por más de mil expertos congregados por la revista británica Restaurant.

1.- Noma (Copenhague)2.- Geranium (Copenhague)3.- Asador Etxebarri (Atxondo, Vizcaya, España) (Premio Chef's Chocie Award para Bittor Arguinzoniz) 4.- Central (Lima) (Mejor restaurante en Latinoamérica 2021)5.- Disfrutar (Barcelona, España)

6.- Frantzén (Estocolmo). 7.- Maido (Lima). 8.- Odette (Singapur) (Mejor restaurante de Asia 2021)9.- Pujol (Ciudad de México) (Mejor restaurante de Norteamérica 2021)

10.- The Chairman (Hong Kong, China)

11.- Den (Tokio)

12.- Steirereck (Viena) (Premio Hospitalidad) 13.- Don Julio (Buenos Aires) 14.- Mugaritz (San Sebastián, España) 15.- Lido 84 (Gardone Riviera, Italia) 16.- Elkano (Getaria, España) 17.- A Casa Do Porco (Sao Paulo, Brasil). 18.- Piazza Duomo (Alba, Italia). 19.- Narisawa (Tokio). 20.- DiverXO (Madrid). 21.- Hisa Franko (Kobarid, Eslovenia) 22.- Cosme (Nueva York) 23.- Arpège (París)24.- Septime (París) 25.- White Rabbit (Moscú)26.- Le Calandre (Rubano, Italia). 27.- Quintonil (Ciudad de México) 28.- Benu (San Francisco, EEUU)

29.- Reale (Castel di Sangro, Italia)30.- Twins Garden (Moscú)31.- Restaurant Tim Raue (Berlín)

32.- The Clove Club (Londres) 33.- Lyle's (Londres)

34.- Burnt Ends (Singapur) 35.- Ultraviolet by Paul Pairet (Shanghai, China)36.- Hof Van Cleve (Kruishoutem, Bélgica)37.- Singlethread (Healdsburg, EEUU)

38.- Boragó (Santiago de Chile) (Ganador del Premio al Restaurante Sostenible)39.- Florilège (Tokio) 40.- Sühring (Bangkok) 41.- Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (París)42.- Belcanto (Lisboa). 43.- Atomix (Nueva York) 44.- Le Bernardin (Nueva York) 45.- Nobelhart & Schmutzig (Berlín) 46.- Leo (Bogotá) 47.- Maaemo (Oslo) 48.- Atelier Crenn (San Francisco, EEUU) (Dominique Crennn también ha sido premiada con el Icon Award 2021)49.- Azurmendi (Vizcaya, España)50.- Wolfgat (Paternoster, Sudáfrica) (Mejor restaurante de África en 2021)

Con información de EFE.

Noticias relacionadas