Un subcomisario de la Policía de la Ciudad fue asesinado a tiros este martes por la noche en la puerta de su casa de Villa Pineral por dos ladrones que escaparon en su moto.

Fuentes policiales revelaron a NA que la víctima fue identificada como Rodrigo Guillermo Becker, de 40 años, quien se desempeñaba en la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comisaría Comunal 5 de la fuerza porteña.

Todo se inició cerca de las 21:30 cuando el subcomisario llegaba a su vivienda, en Bolivia y Mitre de Villa Pineral, a bordo de su moto Honda Tornado cuando fue abordado por dos "motochorros" que le dieron dos balazos en el pecho, tras resistirse al asalto.

Los delincuentes dejaron la moto con la que sorprendieron al subcomisario y escaparon en la de él.

De inmediato dieron aviso al 911 y enseguida llegó personal de la comisaría 4ta. de Villa Pineral y la víctima fue trasladada al hospital Ramón Carrillo, donde falleció a raíz de las graves heridas que sufrió.

En tanto, la moto que abandonaron los asaltantes, una Honda, se constató que tenía pedido de secuestro por robo, ocurrido este martes mismo, pero en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento, partido de Morón.

Asimismo, los investigadores trataban de establecer si al subcomisario le sustrajeron el armamento provisto por la fuerza porteña.

Interviene en la causa, caratulada "Homicidio", la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 5 de San Martín.

