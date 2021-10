Una batalla campal en una parrilla de Ituzaingó terminó con dos mozas heridas

Dos mozas resultaron heridas como consecuencia de una trifulca entre el personal de una parrilla y varios comensales que habían acudido para festejar el Día de la Madre, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

El violento episodio, que incluyó golpes y sillas y mesas que terminaron por el aire, se produjo este domingo un local gastronómico situado en Presidente Perón, la colectora de la Autopista del Oeste, al 10.100.

Todo se habría iniciado por la discusión por las mesas libres cuando un grupo de clientes se acercó al predio, que tiene la mayoría de las mesas al aire libre, lo que provocó la molestia del resto de las personas.

Your browser does not support the video element.

El incidente tomó un color más oscuro cuando una de las clientas golpeó a una moza, lo que derivó en la intervención del resto del personal de la parrilla y de otros clientes, por lo que derivó en una trifulca generalizada, cuyas violentas alternativas fueron registradas por cámaras de seguridad.

Durante la pelea volcaron mesas, sillas y botellas, y al lugar acudieron tres patrullas de la Policía local, aunque justo en ese momento, la familia agresora ya había sido echada del lugar.

Como consecuencia de los violentos incidentes, dos empleadas fueron llevadas al Hospital de Morón con golpes en la cabeza, donde fueron atendidas. Micaela, una de las empleadas agredidas, contó que “un hombre bastante voluptuoso” le rompió una botella de fernet en la cabeza.

“No puedo creer que un ser humano pueda dar un botellazo con ganas y consciente de lo que estaba haciendo”, expresó la joven en diálogo con TN. Micaela contó que en primer lugar, en una discusión por la las mesas, una mujer rubia le pegó una trompada en el ojo a otra moza llamada Macarena.

“Si no tenés mesa ándate a otro lugar o pedí comida para llevar, pero no hay por qué llegar a esto”, señaló, mientras indicó que las personas que provocaron los incidentes no son clientes habituales.

Noticias relacionadas