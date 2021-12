Santiago Silvente asesinado, foto NA.

Santiago Silvente de 25 años fue asesinado de un tiro cuando volvía de una reunión con amigos. La justicia busca a Katherine Steffany Rosado Muñoz, su ex novia, que siempre lo acosaba y amenazaba, y a su actual novio.

El hecho sucedió en la localidad de Avellaneda y Silvente agonizó durante 21 días hasta que finalmente falleció en el hospital Fiorito en donde le advirtieron que si sobrevivía no iba a volver a caminar. Antes del suceso pudo advertirle a su mamá quien fue: “Me disparó Kathy, me disparó ella con su nuevo novio”.

En estos momentos Katherine, de 32 años y de ciudadanía peruana, es buscada por Interpol junto a Guillermo Centurión, su actual pareja, ambos sospechados del asesinato. La investigación es llevada por la UFI N°2 de Avellaneda, a cargo de María Laura Carballal, por el delito de homicidio. Antes del hecho Santiago fue protagonista de varias escenas de acoso y amenazas por parte de su ex.

Según se pudo saber, Silvente volvía de una cena con amigos en la moto cuando un auto lo increpa y empieza una pelea. Minutos más tarde él se va del lugar y a la cuadra siguiente ese mismo auto, perteneciente a la joven peruana, aparece y dispara. Ese tiro le pegó en la nuca y quedó alojado en la médula osea y aunque los médicos lo operaron Santiago sufrió una asepsia y falleció 21 días después.

La familia de Santiago señala que Katherine era una persona muy violenta y por eso, alrededor de 2 meses antes del episodio, él decidió dejarla. “Está loca esta mina. Yo no quiero estar más con ella. ¿Sabes por qué? Porque me pega, me encierra, me verduguea, me dio una puñalada. Yo con una loca así no voy a estar”, manifestó en un video el chico asesinado.

Luego de la separación, ella iba a acosarlo a su casa o a su trabajo y él pudo llegar a registrar alguno de los momentos en donde ella lo amenaza advirtiéndole que va a llamar a la policía por violencia de género. A su vez Katherine tiene hijos con una pareja anterior y le reclamaba a Santiago la manutención de esos chicos.

