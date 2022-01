Inseguridad en Mar del Plata, Canal 26

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió en las últimas horas a Mar del Plata cuando una mujer de 49 años que caminaba por el Barrio Santa Mónica fue interceptada por dos jóvenes armados con fines de robo.

Si bien los delincuentes fueron detenidos por personal policial y gracias a la descripción física que aportó la víctima, los vecinos de la zona detallaron que no fue un hecho aislado ya que sólo en la última jornada se registraron 3 hechos delictivos.

Cansados de lidiar con la inseguridad, el descontento se manifiesta entre los habitantes de los distintos barrios quienes aseguran que es una zona liberada y que el intendente Guillermo Montenegro no ofrece respuesta alguna sobre el reclamo.

Mar del Plata vive esta temporada uno de sus momentos de mayor inseguridad y los vecinos exigen respuestas al Municipio que según denuncian, nunca llegan.

