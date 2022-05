Meg Ryan. Foto: NA.

Conocida por sus trabajos en Cuando Harry conoció a Sally, Tienes un e-mail y Sintonía de amor, la popular actriz Meg Ryan supo conquistar a cada uno de los espectadores con todas sus películas. Pero, luego desapareció del radar porque, en realidad, había perdido el interés por la interpretación y el mundo de Hollywood.

Y es que la fama y el título de “novia de América” generaron ese encasillamiento que sufren muchos de los artistas en la industria cinematográfica. “Entendí que estaba encasillada. Con una etiqueta aparentemente amable, pero encasillada igualmente”, comentó anteriormente en una entrevista.

Es por eso que, para desprenderse de ese sello, intentó realizar otros papeles e incursionar en la dirección. Pero ahora, que se encuentra más cómoda con la fama, Ryan regresará a la gran pantalla para What Happens Later, luego de 13 años de ausencia en el género.

La historia se centra en Willa y Bill, una mujer y un hombre que fueron pareja en el pasado y que se reencuentran en un aeropuerto, tras quedarse varados en el lugar por una tormenta de nieve. Ella es la misma mujer independiente y obstinada, mientras que él se encuentra en plena crisis ya que acaba de separarse… lo que los lleva a preguntarse cómo habría sido la vida de cada uno si su relación hubiese continuado.

Basada en la obra de teatro Shootin Star, escrita por Steven Dietz, la actriz se pondrá en el rol de directora, guionista (junto a Kirk Lynn) y protagonista. A su vez, en el proyecto estará acompañada de David Duchovny.

Además, estará producida por Bleecker Street, el cual expresó en un comunicado sobre el film: “Creemos que es una mirada a la vida y al amor con la que los espectadores de todo el mundo se relacionarán y se sentirán reconfortados, en estos tiempos inciertos en los que la conexión y la reconciliación se sienten más importantes que nunca”. La película tiene previsto su estreno para 2023, aunque primero se presentará en el Festival de Cannes.

