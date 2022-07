El ataque previo al asesinato. Foto: captura de video.



Un efectivo de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fue asesinado de un balazo en la cabeza tras intentar resistirse a ser asaltado por 4 delincuentes, de los cuales 3 eran menores. El fallecido gendarme identificado como Julián Ibánez recibió un tiro en la cabeza; en el enfrentamiento, uno de los presuntos delincuentes también murió baleado.

El hecho ocurrió pasadas las 7 de la mañana, en la esquina de avenida Pedro Dreyer y Ramón Santamarina, en la localidad de El Jagüel (Partido de Esteban Echeverría).

Luego de lo sucedido, se dio a conocer un video de muy corta duración en donde se cómo el grupo de cinco jóvenes arroja piedras y rompe los vidrios de una camioneta, poco antes de atacar a Julián Ibáñez, quien terminó muerto de un disparo en la cabeza

Según informaron fuentes policiales, Ibáñez se encontraba vestido de civil, a la espera de que unos compañeros lo pasen a buscar para ir a tomar servicio en una base de la fuerza en Almirante Brown.

El gendarme fallecido residía a unas nueve cuadras de distancia donde esperaba a sus compañeros, pero antes de que lograra encontrarse con ellos, fue sorprendido por cuatro delincuentes; él se resistió con su pistola reglamentaria 9 milímetros marca Pietro Beretta pero no pudo salvar su vida luego del impacto de bala.

Julián Ibáñez, gendarme asesinado. Foto: redes sociales.

De acuerdo a la información brindada por la policía, Ibáñez alcanzó a balear a uno de los asaltantes en el pecho y a otro en un glúteo. Habría sido en ese momento cuando los cómplices se tiraron sobre él, le quitaron la pistola y uno de ellos lo mató de un tiro en la cabeza.

El ataque antes del crimen. Video: cámara de seguridad.

Enfrentamiento

El cabo Rodas, uno de los compañeros con quien debía encontrarse Ibañez, advirtió que en el punto acordado hubo un enfrentamiento. Enseguida alertó a sus superiores para que se acercaran a la escena del crimen lo antes posible. Al llegar, encontraron al oficial fallecido y a tres sospechosos que huían del lugar del enfrentamiento, a quienes llegaron a detener a los pocos metros.

El delincuente que recibió un tiro en el pecho fue trasladado al hospital Santamarina de la localidad de Monte Grande, pero murió horas después, mientras era intervenido quirúrgicamente, según informaron desde el hospital.

En tanto, los otros dos detenidos son adolescentes de 15 años y uno de 16, misma edad que la del sospechoso fallecido, identificado como Esteban López.

Los detenidos son oriundos de la zona de Ciudad Evita, partido de La Matanza, y quedaron a disposición del personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, que inició actuaciones por “homicidio en ocasión de robo”.

