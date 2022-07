Sergio Massa reunido con Alberto Fernández en Olivos. Foto: Twitter @alferdez.

El nuevo ministro de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo, Sergio Massa, se reunió este viernes por la mañana con el presidente Alberto Fernández, para delinear sus primeras medidas como “superministro”.

A su salida, Massa dijo que hasta el lunes no confirmará a ningún funcionario y no habrá novedades sobre su equipo económico. “No anticipen ni funcionarios que entran ni funcionarios que salen porque hasta el lunes no voy a empezar ni a designar ni correr funcionarios”, dijo.

“El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas, porque la asunción va a ser el martes recién después de la asamblea donde me acepten la renuncia como presidente de la Cámara de Diputados”, aseguró Por último, Massa hizo un pedido a la prensa: “Dejenme trabajar tranquilo durante el fin de semana”.

Los próximos pasos

La prioridad es elegir quiénes serán los funcionarios que lo acompañarán en su nuevo rol y que asumirán junto a él la semana próxima en el unificado Ministerio.

Massa debe resolver primero el alejamiento de su banca en una sesión especial, convocada para el martes próximo por el propio diputado para formalizar su salida del cuerpo y la definición de un nuevo titular de la Cámara. Según trascendió, las primeras medidas serían anunciadas antes: el lunes.

