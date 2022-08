Sergio Massa junto a Cecilia Moreau en el despacho del presidente de la Cámara. Foto: NA.

Sergio Massa se despidió este martes de su banca y de la presidencia de la Cámara de Diputados tras ser designado como superministro de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo por el presidente Alberto Fernández.

Cecilia Moreau, postulada por el Frente de Todos, reemplazará al líder del Frente Renovador hasta diciembre.

“Este lugar me enseñó a escuchar mucho más que hablar, a tolerar, a convivir en la diferencia. A buscar acuerdos hasta último momento. Me llevo el mejor de los recuerdos de todos, aún de aquellos con los que pensamos distinto”, dijo Massa en su despedida frente al recinto.

“En la nueva etapa que empieza, voy a venir una y cien veces a esta casa del pueblo a buscar, entre todos aquellos que queremos un país mejor, darle a los argentinos políticas de Estado. Seguramente el año que viene en el debate electoral nos pelearemos en otros temas, pero la sociedad espera que en algunos temas nos abracemos todos y caminemos hacia adelante”, añadió.

La sesión especial comenzó minutos antes de las 15, casi con una hora de retraso, luego de que la reunión de labor parlamentaria y el encuentro a solas que Massa mantuvo con los diputados del Frente de Todos a modo de despedida.

Despedida del bloque del Frente de Todos

Más temprano, Massa mantuvo una reunión con los integrantes del bloque del Frente de Todos, en la que se despidió de todos antes de hacer oficial su renuncia al cuerpo.

Los legisladores se reunieron en las oficinas de la jefatura de la bancada en el tercer piso del edificio antes de que comenzara la sesión de Diputados, en medio de un clima de emoción y lágrimas de parte del designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

Sergio Massa junto al bloque oficialista en el despacho del presidente de la Cámara. Foto: NA.

De la reunión participaron el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y la reemplazante de Massa en la Presidencia, Cecilia Moreau. El jefe del Frente Renovador se despidió entre abrazos, aplausos y buenos deseos de sus pares, en medio de un clima de distensión.

Antes de finalizar la reunión y bajar al recinto, los diputados posaron todos juntos para una fotografía en la que se los ve sonrientes y muchos con los dedos en "V".

