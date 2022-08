Mirtha Legrand y Juana Viale. Foto: Storylab.

En el programa LAM, que conduce Ángel De Brito, se difundieron los audios que Juana Viale envió a su abuela Mirtha Legrand. El tema central de la charla fue saber si van a volver o no a los almuerzos y cenas de la diva de la TV.

"Hola abue, cómo estás. ¿Qué vamos a hacer, vamos a volver con el programa, no vamos a volver? Vos los sábados, yo los domingos, a ver qué pensás, contame", le pregunta Viale a Legrand.

"La Chiqui" respondió: "Hola Juani, vuelvo, volvemos", haciendo referencia a que las dos volverán a conducir el programa.

Filtran audios entre Mirtha Legrand y Juana Viale. Video: gentileza LAM /América.

En el audio filtrado, Mirtha le confirma a su nieta que volverán al aire de la pantalla chica aunque todavía no se sabe quién irá los sábados y quién los domingos.

El canal no quiere que Juana Viale vaya en el mismo horario que "PH Podemos Hablar", porque el año pasado El Trece no tuvo buen rating en su "pelea" con Telefe.

Por el momento Legrand y Viale se presentarán desde el primer fin de semana de septiembre.

¿Qué dijo Adrián Suár?

En una entrevista donde el director hizo la presentación oficial de la película "30 noches con mi ex" que protagoniza junto a Pilar Gamboa, le preguntaron sobre la vuelta a la TV de Mirtha y él respondió: "Vuelve, sí, vuelve. La adoro a Mirtha, quiero que esté en la pantalla."

Cuando le consultaron si vuelven las dos, respondió: "Vuelven Mirtha y Juana. Juana los domingos al mediodía y los sábados a la noche va Mirtha."

Sobre la fecha de regreso, comentó: "Si Dios quiere puede ser la primera semana de septiembre. Muy prontito."

Así, Suar le puso un punto final a las especulaciones. Todo, sumado a los regresos de Marcelo Tinelli con "Canta Conmigo Ahora" y con los hermanos Eugenio y Culini Weinbaum con "MDQ para todo el mundo".

