Momento de la agresión del docente al agente de tránsito. Foto: captura video.

Un docente, de 57 años, fue protagonista de un video que se volvió viral por atacar a una agente de tránsito. La agresión se dio luego de que le realizara una infracción por estar mal estacionado. El hecho tuvo lugar en La Plata, en Montevideo entre 9 y 10.

En el video se puede ver el momento en el que la agente se le acerca para hacerle una multa al conductor, quien manejaba un Renault Master. El auto estaba mal estacionado en un lugar prohibido y en contramano.

El docente se negó a recibir el papel y comenzó una discusión que pudo haber tenido un desenlace peor. Mientras realizaba el acta el hombre le sacó el celular, la empujó y arrancó la camioneta para escaparse.

De milagro la mujer no resultó herida y la fuga solo duró pocas cuadras ya que las cámaras de seguridad de la policía de la ciudad detectaron el ataque y rápidamente accionaron la búsqueda que finalizó con el docente detenido.

En la camioneta secuestraron el teléfono de la agente de tránsito y ahora está imputado por "robo y resistencia a la autoridad". En la causa interviene la Unidad Fiscal de Instrucción N° 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta.

Discusión y muerte en Córdoba

Un hombre apuñaló a otro mientras mantenían una discusión de tránsito en plena vía pública de Córdoba.

El mencionado hecho sucedió en el barrio Las Palmas de la capital provincial. Todo comenzó cuando un conductor encerró a otro con su vehículo, hecho que desató bocinazos e insultos.

Uno de ellos agarró un cuchillo, se bajó del auto y apuñaló al otro conductor en el corazón. La víctima fue llevada al Hospital Eva Perón de barrio Las Violetas, pero los médicos no pudieron hacer nada.

