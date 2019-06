El senador peronista y candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, habló en el marco del precoloquio de IDEA en Neuquén y dijo que "necesitamos un camino de unidad nacional".

En el marco del encuentro, Pichetto también aseguró que "es fundamental la búsqueda de consensos" e hizo hincapié en que hay que "alentar el mundo del trabajo".

Más adelante, se refirió a la decisión del presidente de convocarlo para su fórmula y declaró que cree que lo eligió "por el profundo conocimiento que tengo del Senado".

Además, expresó que "el espacio al que había apostado se empezó a diluir" y que de ahora en más "hay que aventar riesgos de cualquier naturaleza".

En ese marco, aseguró que reinvidica el diálogo político y que "hay que dar debates culturales de fondo".

"La Argentina necesita más emprendedores y menos cartoneros", sentenció. "Los espacios vacíos no se pueden sostener", culminó.

Este miércoles, Pichetto se mostró por primera vez junto al presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos tras el anuncio de la fórmula presidencial oficialista para las ELECCIONES 2019.