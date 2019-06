Pichetto: "Estoy dispuesto a debatir con Cristina Kirchner"

El senador y flamante candidato a vicepresidente de Mauricio Macri aseguró que estaría dispuesto a un debate junto a la ex presidenta. "A mí no me gusta descalificar a nadie, pero a mi edad no voy a cambiar, soy lo que soy, Cristina es lo que es y siempre ha sido igual", precisó.