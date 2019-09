Diego Maradona, AGENCIA NA

La llegada de Diego Maradona a Gimnasia de La Plata está hecha en un “93%” según confirmó su abogado, Matías Morla.

Ante esto, comenzaron a surgir rumores sobre los integrantes del cuerpo técnico que lo acompañarán en el Lobo.

Gabriel Batistuta descartó el ofrecimiento que le realizó Maradona debido a que debe someterse a una operación en el tobillo.

Noticias relacionadas

"Quiero agradecerle a Diego Maradona el ofrecimiento que hace mucho estaba esperando", expresó el "Bati" en un tuit en su cuenta oficial.

Quiero agradecerle a Diego Maradona el ofrecimiento que hace mucho estaba esperando. Lamentablemente el 17/9 en Basilea Suiza tengo la cirugía programada para la colocación de la prótesis de mi tobillo que prácticamente no me permite caminar. Le deseo fervientemente lo mejor !!! — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 4, 2019

En ese sentido, el ex delantero de la Selección argentina, y compañero de Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994, aclaró: "Lamentablemente el 17/9 en Basilea Suiza tengo la cirugía programada para la colocación de la prótesis de mi tobillo que prácticamente no me permite caminar. Le deseo fervientemente lo mejor !!!".

Batistuta, de 50 años, sufre desde hace varios años de intensos dolores en los tobillos, producto de su carrera profesional y debido a eso se someterá a una operación que consistirá en colocarle una prótesis en el tobillo.

Maradona, además de Batistuta, quiere sumar a su cuerpo técnico al ex defensor Sebastián Méndez.

Otro que suena es el 'Mono' Carlos Fernando Navarro Montoya: el ex arquero de Boca dijo que si Diego da el sí va a formar parte del cuerpo técnico.

Asimismo, se filtró el nombre del 'Pampa' Sosa, histórico jugador de Gimnasia que podría acompañar a Maradona en la aventura.

En cuanto a la parte física, suena el nombre de Alejandro Kohan, de reciente paso por Banfield acompañando a Crespo, y de una vasta experiencia en Primera División, con picos de gloria en Independiente con Ariel Holan y Matías Almeyda en River.