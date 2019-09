Miguel Ángel Pichetto

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, reiteró su deseo de protagonizar un debate con la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner.

El compañero de fórmula de Mauricio Macri insistió nuevamente con ir a un debate entre candidatos a la vicepresidencia y afirmó: "Es importante que la sociedad pueda escucharlo".

"No tengo ningún problema en debatir con ella. No hay una ley que obligue a hacerlo con los candidatos a vicepresidentes, pero yo estoy abierto a hacerlo", consideró el legislador respecto a la ex presidenta, en línea con el debate presidencial que se realizará el 13 de octubre en la ciudad de en Santa Fe y el 20 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se refirió a las posibilidades del oficialismo en las elecciones generales: "Juntos por el Cambio no está derrotado, hay que dar la pelea por el 27 de octubre. Es ahí cuando la Argentina va a tener autoridades elegidas legítimamente", dijo Pichetto mientras que reconoció: "No soy un necio y no dejo de comprender las realidades económicas".