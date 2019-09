Profesor denunciado, Víctor Gahn

La denuncia fue presentada por Tobías Rizzieri, de 23 años, y apunta al profesor Víctor Gahn, de 55, docente del Instituto Superior de Profesores número 4.

El joven aseguró que desde mayo pasado ha sido acosado varias veces por el profesor, especialmente en los días previos a exámenes y una vez entregada la nota.

Indicó que en varias ocasiones el docente lo invitó a la casa para charlar sobre lo que consideraba que le faltaba para aprobar los exámenes.

"Accedí a la casa, la primera vez, pero me abrazaba, me decía que tenía algo extra que hacer si quería aprobar la materia", contó Rizzieri en declaraciones publicadas por el diario Crónica.

"Al ser varones nadie se animaba a denunciarlo. En mi caso, me animé, con el apoyo de mi familia, porque tuve cuatro intentos para recibirme y siempre me ponía una excusa para desaprobarme y después me invitaba a la casa para explicarme y corregir los errores", agregó.

En la denuncia, sostuvo que son varios los estudiantes que sufren la misma situación. "Lamentablemente, como es profesor de varias materias, nadie se anima a denunciarlo", expresó, aunque aportó los nombres de tres testigos.

"Se comunica por la red social Facebook. Lamentablemente no soy solo yo. Son varios los compañeros que se ven hostigados, acosados por este hombre", añadió en la presentación realizada el 2 de septiembre pasado.

El joven dijo que ya puso en conocimiento de la situación a las autoridades de la institución, mientras que una tía que es abogada realizó una presentación ante funcionarios educativos regionales, y en ambos casos indicaron que iban a tomar cartas en el asunto.

"Me falta una sola materia para recibirme de profesor de educación física, la he rendido cinco veces, justamente es la materia de este profesor, no me aprueba porque no accedo a sus pedidos, siempre me busca la vuelta", se lamentó.