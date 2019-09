La llegada de Seinfeld es muy importante para Netflix, que recientemente perdió los derechos de transmisión de The Office y Friends. La feliz noticia para los seguidores de Jerry, Elaine, George y Kramer fue confirmada por la propia compañía en un video.

Netflix indicó en un divertido mensaje en Twitter que los 180 episodios estarán disponibles desde 2021 en su servicio a nivel mundial. Es un acuerdo por cinco años.

