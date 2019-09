Leche en polvo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de un edulcorante de la marca Jual Stevia ya que el establecimiento responsable de producirlo "carece de autorización para elaborar alimentos libre de gluten".

La misma medida se tomó para la leche en polvo de Alimentos Fundación Favaloro debido a que "no cumplen la normativa alimentaria vigente".

Según publicó el organismo en el Boletín Oficial, bajo la disposición 7456/2019, el producto "Leche Entera en Polvo Fortificada con Vitamina A y D, Libre de Gluten, RNPA 21-112511, marca Alimentos Fundación Favaloro" carecía de autorización y presentaba un rotulado falso. Tampoco se pudo identificar en forma clara dónde había sido producido, elaborado y/o fraccionado. "Por lo que resulta ser en consecuencia ilegal", detallaron.

"Que por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la Ley 18284", agregaron.

En cuanto al "endulzante de mesa apto para cocinar, marca Jual STEVIA RNPA Expte. N° 4119-007527/18, Elaborado por Botánica SA y comercializado por Natural y Orgánico SRL – RNE N° 02-031766", determinaron que "carece de autorizaciones de establecimiento y de producto para alimentos libre de gluten". Además, se encontraba rotulado bajo el símbolo de alimento libre de gluten, "sin estar autorizado como tal", por lo que resulta, según lo establecido en la disposición 7457/2019, "un alimento ilegal".

"El Informe de Rotulación surge que el producto consta con el logo de alimento libre de gluten (ALG) y no se halla en el Listado Integrado de ALG de la ANMAT, que la imagen de Stevia Rebaudiana Bertoni que consigna en la cara principal del envase puede generar confusión o engaño al consumidor por no ser el único edulcorante no nutritivo declarado, que el listado de ingredientes no declara la concentración de sucralosa, que el contenido de Esteviol Glucósidos está declarado por 100 gramos debiendo consignarse por 100 cm 3, que el contenido de sodio en la información nutricional debe ser mg y el valor de las unidades de la porción y lo correspondiente a la medida casera deben presentar mayor realce", agregaron.