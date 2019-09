Alberto Fernández y Matías Lammens junto a radicales, AGENCIA NA

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, encabezó una cena con el postulante a jefe de Gobierno porteño del espacio, Matías Lammens, y a radicales en el Club Lalín.

"Uno es resultado de muchas cosas, y yo también soy el resultado de (Raúl) Alfonsín", sostuvo el ex jefe de Gabinete, al recibir el respaldo de los radicales K porteños, al referirse al fallecido ex presidente de la Unión Cívica Radical.

Del encuentro participaron también el legislador porteño Leandro Santoro; la candidata a vicejefa de Gobierno, Gisela Marziotta; el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo; el diputado nacional Leopoldo Moreau; el ex gobernador de Misiones y actual senador Maurice Closs; y el mandatario electo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, entre otros.

"Alfonsín fue un hombre que siempre respondió con políticas a cada desafío. Nunca fue un hipócrita y se plantó a decir con franqueza. Un día explicó a la sociedad rural lo que tenia que explicar. Nos quieren hacer creer qué hay que cuidar cada palabra. Uno solo tiene un compromiso con la gente y con sus ideas, eso me enseño Alfonsin”, proclamó el candidato presidencial del Frente de Todos en su discurso.

Al destacar la figura del ex mandatario radical, Fernández señaló que el mejor homenaje a Alfonsín en una eventual administración nacional sería tener presente el concepto de que "con la democracia se comía, se curaba y se educaba".

"Un día le dije a Néstor que deberíamos tener un gesto con Alfonsín, y ahí lo convencimos que nos acompañara a la asunción de Benedicto XVI, y nos acompañó al Vaticano. Allí me llama Néstor, que estaba en una pizzería en Piazza Navona (Roma). Ahí lo lleve en auto a Alfonsín. Se me puso a hablar ahí, en tiempos despiadados para el radicalismo. Alfonsín me dice '¿cómo vería usted si yo fuera presidente de la convención?', y yo le dije que no tenía que involucrarse en eso, que se preservara porque era una institución y era un momento muy manoseado, que no se meta en el barro. Y se quedó callado 30 segundos, y me dijo '¿¡Y usted quién es para decirme eso si es peronista!?', y me fue retando hasta llegar a Piazza Navona. Alfonsín era un tipo enorme y quería salvar al radicalismo como un militante", recordó entre aplausos el ex jefe de Gabinete.

La cena tuvo lugar en el tradicional restaurante radical Club Lalín, en Moreno al 1900, donde se concentraron militantes del radicalismo porteño para recibir al candidato de los candidatos del Frente de Todos.