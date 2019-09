El mejor fútbol de Europa español se vive por TeleCentro 4K. Una vez más, podrás disfrutar de un gran encuentro en Alta Definición: Juventus vs. Bayer Leverkusen.

El conjunto italiano busca su primer triunfo en la Champions League luego del empate 2-2 ante el Atlético de Madrid.



Posicionadas en el sexto lugar de la Bundesliga, las Aspirinas apuntan a sumar en Italia para seguir con las chances intactas en una zona que tiene al elenco moscovita como líder (con 3 puntos) y a su siguiente rival junto con Atlético de Madrid en el segundo lugar, con 1 unidad.

Los equipos se enfrentan este martes 1 de octubre desde las 15:55 y podés verlo EN VIVO en Alta Definición por TeleCentro 4K a través de ESPN (Canal 4000).

Para poder disfrutar del encuentro, llamá al 6380-0000.