Regreso al mar de una ballena Mike Enana

Durante una jornada marcada por un clima adverso, una ballena Minke Enana pudo ser rescatada en Punta Rasa, en San Clemente del Tuyú, luego del aviso de un turista que encontró el cetáceo mientras caminaba por la playa.

Para asistirlo, acudió el equipo de rescatistas de la Fundación Mundo Marino y Prefectura Naval Argentina. Al llegar al lugar, se encontraron a un animal de 3,4 metros de longitud y un peso aproximado de 500 kilos.

Respecto al procedimiento que se aplica en estos casos, Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y jefe del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino, explicó:

"Como a cualquier otro cetáceo se lo endereza para que sus espiráculos no queden debajo del agua y así evitar su ahogamiento. En este caso intentamos reflotarlo con técnicas de balanceo y le aplicamos masajes para que pierda el calambre. En el caso que el animal no respondiera al operativo se puede evaluar llevarlo a un centro de rehabilitación. Pero en este caso, el animal respondió satisfactoriamente y pudo volver al mar".

Durante el varamiento se procedió a realizar un hisopado en la conjuntiva del ojo y en las vías respiratorias, y muestras de respiro y sangre. “Los resultados de los análisis de sangre mostraron un cuadro de deshidratación y de infección severa”, explicó Juan Pablo Loureiro, médico veterinario y director técnico de la Fundación Mundo Marino. “Habrá que estar expectante por si vuelve a aparecer, dado que los resultados los pudimos obtener una vez que el animal pudo ser reintroducido al mar. En estos casos siempre la prioridad es darle una nueva oportunidad”, agregó Loureiro.

Respecto a las causas, según Rodríguez Heredia “es difícil determinarlas con precisión. En este caso pareciera estar relacionada a una enfermedad o a un cuadro agudo, dado los resultados que arrojaron los análisis de sangre. Pero también pueden varar por acercarse a la costa en búsqueda de alimento o verse sorprendidos por la bajamar”.

En situaciones de varamiento, la rapidez en la atención del animal resulta un factor fundamental para el éxito de la reinserción. “Visitamos el sábado a Mundo Marino y tomamos conciencia de que si encontrábamos algún animal varado era necesario informar al personal responsable.” afirmó Karina Pascuali, quien con su marido y hijo encontraron a la ballena e hicieron el llamado a Fundación Mundo Marino.