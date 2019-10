Miguel Ángel Pichetto en Canal 26

El candidato a vicepresidente por el Frente de Todos, Miguel Ángel Pichetto, habló con Clara Mariño en Canal 26 y analizó la situación político-económica que vive nuestro país a días de las elecciones.

“No veo un escenario de dramatismo. Creo que las cosas se están desarrollando en términos normales de lo que es la Argentina. "Alguna vez hay que recuperar la calle y terminar con los gerentes de la pobreza", inició.

“El 76% de los gastos del Presupuesto que presentó Lacunza es de seguridad social. Donde quedan las pymes, la vivienda para los jóvenes. Eso no es sostenible. El problema es que en la Argentina todos hacen demagogia y no lo ponen en el tema de la agenda política. Y seguimos castigando a la clase media. Eso debería ser por un tiempo, por un año, pero después hay que buscar trabajo”, expresó.

“He dicho que han venido venezolanos a la Argentina. Pero no para desvalorizarlos sino para destacar que todos están trabajando. Buscan trabajo, no conocen las calles de Buenos Aires y ya están trabajando. Tienen una cultura ligada al trabajo”, comentó.

Por último, en relación a los resultados de las PASO y sobre las posibilidades de dar vuelta la elección, Pichetto dijo: “Están dadas todas las chances de darlo vuelta. Lo hemos visto en Barrancas de Belgrano. Hacía mucho tiempo que no había un acto político sin que nadie lo llevara o estén obligadas a ir. Eso demuestra que hay mucha energía en la sociedad de querer revertir el escenario para dirimir en un balotaje con el Frente de Todos un modelo de país”.