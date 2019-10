Los representantes sindicales de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) que agrupan a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y Austral se reunirán este lunes en el Ministerio de Trabajo con directivos de la empresa para negociar cuestiones salariales.



Luego de levantar el paro de 48 horas para el fin de semana pasado, los gremios se vuelven a sentar para negociar y evitar un nuevo anuncio de medida de fuerza.



El titular de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biro, adelantó que todavía "no hay ningún acuerdo" y dijo que si durante la semana que viene no se llega a un arreglo harán la medida de fuerza el fin de semana que viene, que es largo.

"Suspendemos la medida de fuerza solo porque un funcionario de la Secretaría de Trabajo se puso como garantía en las negociaciones que estamos llevando adelante", declaró Biro a la prensa luego de la reunión de ayer por la noche con el Gobierno.

"Suspendemos la movida de fuerza, que igual podemos implementarla la semana que viene, que es fin de semana largo. Todavía no hay ningún acuerdo", agregó Biro.

"A través del diálogo con las organizaciones gremiales, y frente al compromiso de la empresa de formalizar una nueva propuesta en una reunión convocada para el día lunes, los gremios manifestaron que dejarán sin efecto las medidas de fuerza anunciadas", informó, por su parte, la Secretaría de Trabajo a través de un comunicado.

"Esto es una muestra de buena voluntad de los trabajadores, pero repito, no hay acuerdo ni nada, si la semana que viene no hay acuerdo se llevarán adelanten las acciones que se iban a concretar este sábado y el domingo", sentenció Biro.

Los gremios aeronáuticos denuncian que las negociaciones convencionales “están atascadas y congeladas” desde marzo último, cuando se celebró el último acuerdo. La paritaria anual aeronáutica se extiende entre septiembre e igual mes del otro año y, según los principales referentes, la empresa adeuda un semestre de mejora salarial.