La modelo Julieta Prandi contó que se había ido de la casa que compartía con Claudio Contardi, papá de sus dos hijos, Mateo y Rocco, y que la relación llevaba varios meses en crisis con algunos acontecimientos oscuros en la vida familiar de la modelo.

“La idea no era hablar de mi vida ni de mi separación porque tengo dos hijos a los cuales adoro, respeto y priorizo por sobre todas las cosas. Pero viendo que van a empezar a publicar lo que quieran de mi vida, les cuento que con Claudio estamos separados desde marzo de 2018, bajo el mismo techo. Yo pedí el divorcio de forma unilateral“, reveló la actriz en su momento.

Mientras, esta semana se conoció que la actriz había denunciado a Contardi por violencia familiar, y que había solicitado contra él una restricción perimetral y una prohibición de que los chicos pasaran la noche en la casa del papá.

Noticias relacionadas

Prandi reveló que: “Acabo de llegar a mi casa porque vengo del juzgado. Hoy tenía una audiencia, pedida por el juez, y (él) no se presentó. La semana pasada tuve que meter una denuncia de violencia familiar, había una perimetral y una suspensión de pernoctada en la casa del padre, que en realidad es mi casa, donde él vive”.

“Hoy mi abogada (Karina Barrio) va a hacer un escrito en el que voy a contar todo lo que viví y están viviendo mis hijos. Después que cada uno saque sus conclusiones. Hoy estoy preocupada porque no sé donde van a dormir mis hijos, si el padre me los va a devolver… Por el régimen hoy le tocaría tenerlos, pero no sé si me los va a devolver a la noche”, agregó, muy preocupada la actriz.

Prandi se fue de la casa el 15 de febrero y en marzo una mujer con su hija de 12 años ya estaba viviendo allí. Pensaron que se trataba de la niñera, pero es su pareja. La confusión pública surge porque los hijos de Julieta estaban obligados por su padre a decirle a ella que era la niñera.