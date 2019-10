Alberto Fernández en pyme de San Martín, NA

El presidente electo, Alberto Fernández, aseguró en un encuentro con industriales en San Martín que va a impulsar "las políticas que hagan falta para que en Argentina se produzca y que la gente encuentre trabajo".

En una recorrida junto al intendente local Gabriel Katopodis y el empresario textil Teddy Karagozian a la mayor planta hilandera del país, Fernández recordó las dificultades que atraviesan los industriales para afrontar los costos en el actual Gobierno y prometió generar las condiciones para que aquellos que quieran "arriesgar e invertir" lo puedan hacer.

"Ningún capitalismo funciona sin un consumidor que mueva la demanda", aseguró para diferenciarse del modelo de Cambiemos.

"La gran diferencia es que nosotros no creemos que Argentina es un lugar donde para especular financieramente. Es un lugar para invertir, arriesgar y producir", finalizó.

