El presidente electo, Alberto Fernández, acusó al Jefe de Gabinete Marcos Peña de instalar noticias falsas en la redes sociales y le pidió que "deje de gastar los dólares que todavía no dilapidaron".



Durante la tarde-noche de ayer circularon versiones en las redes sociales, instaladas desde las denominadas cuentas "trolls", afirmando que el presidente electo estaba internado en un sanatorio porteño.



El entorno de Alberto Fernández desmintió esos rumores, sin darle mayor importancia pero hoy el presidente electo utilizó sus redes para cruzar al Jefe de Gabinete del gobierno de Mauricio Macri.



"Agradecería que Marcos Peña deje de gastar los pocos dólares que todavía no dilapidaron en instalar noticias falsas por las redes. También agradecería a ciertos medios no prestarse a las fake news. Estoy muy bien y trabajando para ordenar el caos que nos dejan. Gracias", escribió Alberto Fernández en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "También agradecería a ciertos medios no prestarse a las fake news", al publicar una nota de sitio digital de Perfil de ayer, titulada "Circulan rumores de que el presidente electo Alberto Fernández está internado en el Sanatorio Otamendi: su entorno los desmintió".

"Estoy muy bien y trabajando para ordenar el caos que nos dejan. Gracias", indicó el presidente electo esta mañana.