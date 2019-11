Hinchada de River.

A poco de la gran final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo, miles de familias aún no saben donde se jugará y quien garantizará la seguridad.

Conmebol se encuentra de este modo envuelta en un escándalo internacional con graves denuncias en su contra.

En las últimas horas, surgieron diferentes posibilidades para reemplazar a Santiago de Chile, puesto que los incidentes y el clima de inestabilidad que se vive en el país trasandino hacen cada vez más difícil el probable desarrollo del encuentro. Sin embargo, CONMEBOL, lejos de mostrar tranquilidad, demora una decisión que se cae de maduro.

La pregunta que muchos se hacen es por qué. Mientras, miles de familias quedan a la espera de poder cambiar pasajes, buscar alojamiento o simplemente, ver la manera de poder ir a ver al equipo de sus amores. Irresponsablemente, la Conferación Sudamericana se toma su tiempo, a sabiendas que el negocio es muy grande y solamente en ventas de entradas a agencias y revendedores les haría tambalear un trato millonario.

Otro tema en la capacidad. La Hoya, estadio de Cerro Porteño en Paraguay, tiene menos gradas disponibles que el estadio Nacional de Santiago y eso, les haría no sólo perder algún dinero, sino que además deberían reorganizar las entradas ya entregadas, cinco mil más que la capacidad total.

Por último, el plan C, sería Lima. La Capital peruana no estaba en la lista de posibilidades, pero ganó terreno porque el Estadio Nacional tiene un aforo para cincuenta mil espectadores y esto le permite no sólo equiparar lo ya vendido, sino que además podrían agregar dos mil tickets más.

Cómo siempre ocurre en estos casos, otra vez la CONMEBOL quedó en la mira y siempre que hay un negocio de por medio en el máximo orden sudamericano, todo se enturbia. Y esta no es la excepción. Al menos es una irresponsabilidad de parte de quienes manejan a su antojo el fútbol sudamericano, aunque siempre se sospecha que detrás, siempre hay algo más...