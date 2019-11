Incidentes entre Docentes y la Policía en Chubut

Docentes chubutenses se movilizaron a la Casa de Gobierno en Rawson, allí intentaron tirar las vallas colocadas por la policía y se comenzaron a registrar incidentes.

Se vivieron momentos de tensión en la ciudad capital, donde efectivos policiales triaron gases lacrimógenos. Se escucharon proyectiles ante la presencia y disturbios de los docentes.

Your browser does not support the video element.

En el lugar, fue detenido el secretario de ATECH, Santiago Goodman, quien fue llevado esposado hacia el interior de Casa de Gobierno.

Noticias relacionadas

Los conflictos en la provincia patagónica llevan varias semanas. En este caso, el reclamo es por los días de descuento de los docentes que se manifestaron.