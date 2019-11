El ex presidente de Brasil, Lula de Silva, dijo que tiene "mucho deseo de luchar" tras ser excarcelado, manifestó su objetivo de "constituir una integración regional latinoamericana fuerte" y de "combatir el lado podrido del Poder Judicial", al grabar un mensaje que se difundió durante el encuentro del Grupo de Puebla que se realiza en Buenos Aires.

"Quiero felicitar a Alberto Fernández por la elección a Presidente y a la gran compañera Cristina Kirchner , con la que tuve el honor de vivir momentos maravillosos durante la presidencia de nuestros países", inició su mensaje el ex mandatario que también saludó a

Dilma Rousseff y Celso Amorim.

"Finalmente estoy libre y estoy con mucho deseo de luchar. Tengo un objetivo en la vida que es constituir una integración regional latinoamericana muy fuerte", añadió.

El dirigente del Partido de los Trabajadores comentó que"aún es posible mejorar la vida de los pueblos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, solo si la gente tiene respeto por los pobres, le da trabajo y distribución de la renta".

"Creo que Fernández puede hacer eso en la Argentina y puede servir de ejemplo para otros países", agregó.

Lula celebró la elección Evo Morales en Bolivia "a pesar de la canallada que están haciendo con él" y dijo que está "con mucha disposición de recorrer Brasil y viajar por América Latina".

"Estoy con disposición de combatir el lado podrido del Poder Judicial, de la policía federal, del Ministerio Público y de la empresa brasileña", señaló.