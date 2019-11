El nuevo capítulo de cruces entre Diego Maradona, su ex esposa y las hijas de ambos, comenzó cuando el futbolista hizo público a través de la red social Instagram un video en el que afirma no estar muriéndose y aclaró que dormía "plácidamente" por estar trabajando.



"Les digo a todos, no les voy a dejar nada. No voy a dar todo lo que corrí en mi vida. Lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no. No existe. Estoy muy sano. Muy sano. Gracias", concluyó Maradona.

El video estuvo acompañado del siguiente mensaje: "Más vivo que nunca... Y sigo esperando que me devuelvan todo lo que es mío", en alusión a las diferencias mediante causas judiciales con su ex esposa Claudia Villafañe.



Al respecto, Carlos Allende quien es el presidente del Colegio de Escribanos de CABA, dialogó sobre el tema con RADIO LATINA.

"Desheredar era una figura que existía hasta modificar el Código en 2015. Significaba que por alguna causal en su testamento, podía desheredarlo en su testamento. Hoy eso no existe más porque se quitó esa figura y lo que hay es un causal de la indignación que en difinitiva la tiene que resolver un juez a pedido de un heredero para saber si es merecedor o no de la herencia", reveló.

"Desheredación propiamente como antes no hay, pero sí se puede donar y privarla a sus hijas de la herencia. Esto puede tener patas cortas porque si fallece y se abre la sucesión, las hijas tendrán la posibilidad de proteger la legítima que es la porción de la herencia de la cuál los herederos forzosos no pueden ser privados", explicó.

"La sucesión sirve para facilitarle la vida a los hijos. En el año 2015, cuando eran donaciones entre hijos, pedían la compensación. Las donaciones son un contrato que puede hacerse, pero los hijos pueden reclamar. Cuando la mujer muere soltera, Cáritas tiene un problema porque es un título revocable", cerró.