Choque en el Obelisco, Canal 26

El futbolista del plantel de Almirante Brown, Nicolás Peraggini, protagonizó este domingo un accidente de tránsito.

Peraggini manejaba un Volkswagen Beetle que se metió de contramano al saltar el carril del Metrobús y chocó de frente contra otro auto en inemdiaciones del Obelisco.

Tras el accidente, uno de los ocupantes del vehículo chocado fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con heridas leves.

Según trascendió, el deportista iba al momento del accidente junto a su novia y regresaba de bailar.

La policía y el servicio de emergencias llegaron al lugar con rapidez para asistir a los involucrados en el siniestro. Según las primeras informaciones, el New Beetle del futbolista traspasó los límites del Metrobus, cruzó a contramano en plena 9 de Julio y Corrientes y colisionó de frente contra un Renault Symbol que llevaba a cuatro personas.