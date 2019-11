Un choque múltiple en Villa del Parque y un accidente sobre la avenida Lugones pasando unos metros la cancha de River, se registraron durante las primeras horas de este sábado.



En Villa del Parque, en Juan B. Justo y Nazca, se produjo un choque múltiple cerca de las 5:30, luego de un impacto entre un auto y un taxi, que terminó perjudicando a autos estacionados, sin que se produzcan heridos de gravedad.



En el accidente en Villa del Parque actuaron una ambulancia del SAME, bomberos y la policía de la Ciudad de Buenos Aires.



"Fue todo muy rápido. Yo no llegué a salir del auto. Por suerte vinieron rápido la ambulancia, la policía y los bomberos", relató el conductor del taxi siniestrado a la señal de noticias A24.



El choque, según relataron testigos, se produjo entre un taxi y una Volkswagen Suran blanca, que luego del impactó se llevó por delante a varios autos estacionados.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

El conductor del auto fue llevado en ambulancia porque mostraba signos de dolor producto de los golpes, según relataron testigos.

Por otra parte, alrededor de las 6 de la mañana un auto chocó en la avenida Lugones, pasando a la cancha de River y los dos carriles rápidos estuvieron interrumpidos durante una hora.

Your browser does not support the video element.

Se desconoce contra que chocó el auto (tipo camioneta) porque en el lugar no estaba el otro vehículo siniestrado.