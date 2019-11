Fito Páez y Anitta

Fito Páez y Tini Stoessel, acompañados por el colombiano Sebastián Yatra y la brasileña Anitta interpretaron una particular versión de la emblemática canción del rosarino "Y dale alegría a mi corazón", en el inicio de la fiesta previa a la final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo.

Sentado al piano y con un traje celeste, Fito Páez comenzó cantando uno de sus mayores éxitos, seguido por Yatra y más tarde por Tini Stoessel y Anitta.

Uno de los hits más importantes del continente fue parte del evento más importante del continente en su version futbolera.

Luego, hubo show de Turf para los hinchas de River que lo vivaron en el estadio.