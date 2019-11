Gol de Santos Borré en la final de la Copa Libertadores, REUTERS

El colombiano Rafael Santos Borré anotó el 1-0 a favor de River sobre Flamengo en la gran final de Copa Libertadores que se disputa en el estadio Monumental de Lima.

El gol llegó a los 13' del primer tiempo luego de que Nacho Fernández lograra sacar un centro por la banda izquierda que los centrales brasileños no pudieron despejar a tiempo.

La pelota le quedó dentro del área a Rafael Santos Borré y el colombiano no perdonó: sacó un furibundo remate en primera para vencer la portería de Diego Alves y así River celebra primero en esta final única de Copa Libertadores.

El tanto hizo delirar a los hinchas millonarios que deliraron en el estadio y estallaron ante el festejo del Comandante.