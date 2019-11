Carolina junto a su hija Blanca fallecida en el año 2012.

Los sentimientos de Pampita tras su casamiento siguen a flor de piel. Conmovida, dijo que cree que su hijita Blanca, que murió en 2012, fue la artífice de que ella haya encontrado el amor en su esposo Roberto García Moritán.

Noticias relacionadas

Haciendo referencia a su hija, explicó: "El 8 de febrero tuve que viajar a Chile a hacer una campaña. Los días ocho para mí son súper especiales, muy fuertes, siempre -su hija murió el 8 de septiembre de 2012-. Es mi día permitido en todo el mes para conectarme con algunos lugares dolorosos y justo coincidió que estaba en Chile. Son días que los tengo que transitar en la Argentina y, no digo ‘nunca’, pero creo que nunca más viviré en Chile. Los tengo que vivir acá a la distancia de donde me gustaría estar".



"Fui a llevarle flores a mi hija. Yo me sentía muy mal en ese momento, muy triste y el año anterior había sido muy duro para mí. Nunca le había pedido nada a mi hija, jamás, pero ese día estaba muy conmovida de estar ahí por esa coincidencia y le hice un pedido muy profundo. Fue muy desde adentro", contó Carolina al relatar su paso por el cementerio.

Le pidió a su hija volver a encontrar el amor en una pareja: "‘Yo quiero tener un compañero en la vida. Nunca pedí nada pero siento que ahora me tenés que ayudar, para mí es importante transitar la vida con alguien que me de amor. Un amor que me de paz, calma”.

Your browser does not support the video element.

Pampita Online, gentileza Net TV.